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Під ранок Миколаїв піддався ворожим обстрілам: перші подробиці

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вранці російські війська в чергове обстріляли Миколаїв. Ворог влучив у промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкодив будинки та машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт", - написав Кім.

За його словами, попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомляли про потужні вибухи в Миколаєві, в області спрацювала повітряна тривога.

Додамо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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Миколаївракетный удар