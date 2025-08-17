Удерживал позицию 18 дней: Зеленский присвоил звание Героя старшему солдату Лысенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента № 597/2025

Подвиги на фронте

1 марта 2024 года вблизи Синьковки Харьковской области Лысенко вместе с подразделением штурмовал укрепленную позицию оккупантов.

Он первым прорвался к вражеским укреплениям, уничтожил огневую точку и обеспечил продвижение штурмовой группы. Под плотным обстрелом эвакуировал раненого собрата, сохранив ему жизнь.

2 марта Лысенко получил ранение, но после лечения вернулся на службу. В июне близ Волчанска он снова получил ранения во время российского артобстрела, продолжая отбивать атаки и оказывать помощь собратьям.

В октябре старший солдат получил третье ранение в плечо, но вместе с собратьем удерживал позицию, отражая многочисленные атаки врага в течение 18 дней, и в одиночку вынес бессознательного собратья к точке эвакуации.

Он вступил в стрелковый бой с шестью вражескими штурмовиками, уничтожив четырех из них.

Личная встреча с президентом

Зеленский лично познакомился с Лысенко 4 августа, во время посещения командно-наблюдательного пункта 17-го отдельного мотопехотного батальона.

Командиры батальона и бригады отметили его боевые подвиги и мужество.