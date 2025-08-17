ua en ru
Удерживал позицию 18 дней: Зеленский присвоил звание Героя старшему солдату Лысенко

Воскресенье 17 августа 2025 12:41
Удерживал позицию 18 дней: Зеленский присвоил звание Героя старшему солдату Лысенко Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Денису Лысенко - старшему наводчику механизированного отделения мотопехотного взвода 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени Костя Гордиенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента 597/2025

Подвиги на фронте

1 марта 2024 года вблизи Синьковки Харьковской области Лысенко вместе с подразделением штурмовал укрепленную позицию оккупантов.

Он первым прорвался к вражеским укреплениям, уничтожил огневую точку и обеспечил продвижение штурмовой группы. Под плотным обстрелом эвакуировал раненого собрата, сохранив ему жизнь.

2 марта Лысенко получил ранение, но после лечения вернулся на службу. В июне близ Волчанска он снова получил ранения во время российского артобстрела, продолжая отбивать атаки и оказывать помощь собратьям.

В октябре старший солдат получил третье ранение в плечо, но вместе с собратьем удерживал позицию, отражая многочисленные атаки врага в течение 18 дней, и в одиночку вынес бессознательного собратья к точке эвакуации.

Он вступил в стрелковый бой с шестью вражескими штурмовиками, уничтожив четырех из них.

Личная встреча с президентом

Зеленский лично познакомился с Лысенко 4 августа, во время посещения командно-наблюдательного пункта 17-го отдельного мотопехотного батальона.

Командиры батальона и бригады отметили его боевые подвиги и мужество.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Среди них – защитник Мариуполя, полковник Денис Прокопенко ("Редис").

