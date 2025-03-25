Удержание пассажирских перевозок УЗ за счет бизнеса приведет к коллапсу в последующие годы, - эксперт

По его словам, пассажирские перевозки в Украине были убыточными и в мирное время, и всегда субсидировались за счет грузовых тарифов. Но Украина вступает в ЕС, и должна привести свое законодательство в соответствие с европейским. А оно, в свою очередь, запрещает монополию - поэтому УЗ уже начала сложный проект по реформированию, и разделению компании на несколько предприятий по функциональным направлениям.

"Согласно европейскому законодательству, железнодорожный перевозчик не может быть монопольным. То есть, Укрзализныця разделится на несколько предприятий, а пассажирская компания станет отдельным юридическим лицом, которое будет работать на свою доходность. Поэтому уже сейчас мы должны говорить о том, что неправильно перекрывать убытки пассажирской компании и закладывать эти убытки в тариф на грузовые перевозки. Это достаточно глупо делать условно в 2025 году, если в условном 2026 году необходимо будет выделять пассажирскую компанию из структуры УЗ", - пояснил он.

Он также обратил внимание, что ситуация с субсидированием пассажирских перевозок бьет и по грузовому направлению компании - ведь даже после выделения пассажирского направления в отдельную компанию грузовой тариф вряд ли уменьшится.

"Убытки от пассажирки уже заложены в грузовой тариф. И я очень сомневаюсь, что в 2026 году по этому поводу "Укрзализныця" решит уменьшить тариф, потому что пассажирская компания вышла из структуры "Укрзализныци". Это смешно, давайте по-честному", - добавил Сайгак.

Эксперт подчеркнул, что социальная функция, которая возложена на "Укрзализныцю", должна быть профинансирована из госбюджета. Если же это и в дальнейшем будет финансироваться за счет бизнеса - страна рискует потерять экономику.

"Убытки УЗ от пассажирских перевозок должны покрываться бюджетом. Закладывать это в тариф на грузовые перевозки это классно, но мне кажется, что бизнес - это ослик, у которого уже даже морковку убрали и заставляют уходить. Проблема в том, что этот ослик скоро сломается и перестанет идти", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Укрзализныця" инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 млрд гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.