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Удержание пассажирских перевозок УЗ за счет бизнеса приведет к коллапсу в последующие годы, - эксперт

Вторник 25 марта 2025 13:59
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Удержание пассажирских перевозок УЗ за счет бизнеса приведет к коллапсу в последующие годы, - эксперт Фото: удержание пассажирских перевозок УЗ за счет бизнеса повлечет за собой коллапс в последующие годы (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Стратегия, по которой убытки от пассажирских перевозок "Укразализныця" покрывает за счет бизнеса, проигрышная, и может привести к коллапсу уже в следующие несколько лет - когда компанию разделят на функциональные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора по транспорту "Ост-Вест Логистик Нетцверк" Николая Сайгака.

По его словам, пассажирские перевозки в Украине были убыточными и в мирное время, и всегда субсидировались за счет грузовых тарифов. Но Украина вступает в ЕС, и должна привести свое законодательство в соответствие с европейским. А оно, в свою очередь, запрещает монополию - поэтому УЗ уже начала сложный проект по реформированию, и разделению компании на несколько предприятий по функциональным направлениям.

"Согласно европейскому законодательству, железнодорожный перевозчик не может быть монопольным. То есть, Укрзализныця разделится на несколько предприятий, а пассажирская компания станет отдельным юридическим лицом, которое будет работать на свою доходность. Поэтому уже сейчас мы должны говорить о том, что неправильно перекрывать убытки пассажирской компании и закладывать эти убытки в тариф на грузовые перевозки. Это достаточно глупо делать условно в 2025 году, если в условном 2026 году необходимо будет выделять пассажирскую компанию из структуры УЗ", - пояснил он.

Он также обратил внимание, что ситуация с субсидированием пассажирских перевозок бьет и по грузовому направлению компании - ведь даже после выделения пассажирского направления в отдельную компанию грузовой тариф вряд ли уменьшится.

"Убытки от пассажирки уже заложены в грузовой тариф. И я очень сомневаюсь, что в 2026 году по этому поводу "Укрзализныця" решит уменьшить тариф, потому что пассажирская компания вышла из структуры "Укрзализныци". Это смешно, давайте по-честному", - добавил Сайгак.

Эксперт подчеркнул, что социальная функция, которая возложена на "Укрзализныцю", должна быть профинансирована из госбюджета. Если же это и в дальнейшем будет финансироваться за счет бизнеса - страна рискует потерять экономику.

"Убытки УЗ от пассажирских перевозок должны покрываться бюджетом. Закладывать это в тариф на грузовые перевозки это классно, но мне кажется, что бизнес - это ослик, у которого уже даже морковку убрали и заставляют уходить. Проблема в том, что этот ослик скоро сломается и перестанет идти", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Укрзализныця" инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 млрд гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.

Напомним, что 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Позже в компании заявили, что онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Однако заверили, что сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

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Укрзализныця
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