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Ранкова атака на Миколаїв: одна з ракет вдарила по готелю, зачепило й ТЦ

Фото: російська ракета вдарила вранці по готелю в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Марія Кучерявець

Під час ранкової атаки на Миколаїв одна з ворожих ракет влучила по будівлі готелю міста. Ударною хвилею також зачепило і торгівельний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Оновлено 09:15. Росіяни випустили 9 ракет по місту, є поранений.

Нові подробиці повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Фото: російська ракета вдарила вранці по готелю в Миколаєві (t.me/senkevichonline)

"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - написав він.

Крім того, місцеві ЗМІ також раніше інформували про влучання ракети по готелю. Повідомлялося, що в будівлі зруйновано щонайменше три верхні поверхи, вибиті вікна, двері.

Вибухи в Миколаєві

Нагадаємо, сьогодні вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи, всю ніч в місті звучала сирена повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що війська РФ поцілили в низку цивільних об’єктів.

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Миколаївракетный удар