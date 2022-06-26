Ранковий удар по Києву: ЗСУ розповіли, звідки РФ била по столиці

Ракетний обстріл по Києву вранці в неділю, 26 червня, було завдано з регіону Каспійського моря, відомий і тип ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.
За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 із регіону Каспійського моря.
"Вони злітають із району Астрахані", - зазначив спікер КПС.
За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.
"Такі ракети сьогодні були випущені від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав Ігнат.
Зазначимо, РФ не вперше обстрілює Київ із акваторії Каспійського моря. Наприклад, ракетний обстріл Києва вранці 5 червня також здійснювався із акваторії Каспійського моря. Одну із ворожих ракет збили сили ППО.
Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.
Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про першого загиблого, при цьому ще п'ятеро постраждали.
Всі подробиці про ракетний удар по Києву-читайте у матеріалі РБК-Україна.