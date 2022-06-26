Ранковий удар по Києву: ЗСУ розповіли, звідки РФ била по столиці

За його словами, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 із регіону Каспійського моря.

"Вони злітають із району Астрахані", - зазначив спікер КПС.

За його словами, на озброєнні ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км.

"Такі ракети сьогодні були випущені від 4 до 6. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження одного, інші уламки зараз шукають", - сказав Ігнат.

Зазначимо, РФ не вперше обстрілює Київ із акваторії Каспійського моря. Наприклад, ракетний обстріл Києва вранці 5 червня також здійснювався із акваторії Каспійського моря. Одну із ворожих ракет збили сили ППО.