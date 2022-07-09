Ранковий обстріл Миколаєва: названо наслідки ракетних ударів

Вранці окупанти запустили шість ракет по Миколаєву. В результаті обстрілу зруйновано два приватних будинки, а також пошкоджено місцеве підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"В одному з районів два приватних будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками в довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета потрапила на територію приватного підприємства - там пошкодження отримав автопарк", - розповів він.

При цьому в іншому районі міста ракета потрапила на територію ще одного підприємства. У трьох будинках, які стоять поруч, вибиті вікна і пошкоджені балкони.

"Співробітники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було-видали плівку і шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - зазначив Сєнкевич.