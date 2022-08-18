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Синєгубов розповів нові подробиці обстрілу гуртожитку в Харкові

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Харків, Четвер 18 серпня 2022 01:16
Синєгубов розповів нові подробиці обстрілу гуртожитку в Харкові Фото: Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (synegubov.official)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти, ймовірно, завдали удару по гуртожитку в Харкові з "Іскандерів". Внаслідок атаки ворога загинули 7 і постраждали 16 цивільних, серед яких 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо - "Іскандером". Руйнування - жахливі", - зазначив посадовець.

Синєгубов поінформував, що серед 16 постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому.

Глава ОВА також додав, що росіяни у своїх так званих "ЗМІ" почали поширювати чергові фейки про "військові об‘єкти".

"Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові прогриміли вибухи. На місці прильоту сталася сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли гуртожиток у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки ворога 7 людей загинули.

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