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Ранковий обстріл Харкова: з'явились фото та відео наслідків

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Харків, Четвер 21 липня 2022 13:25
Ранковий обстріл Харкова: з'явились фото та відео наслідків Фото: наслідки обстрілу Харкова 21 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 21 липня, російські військові обстріляли Харків, в результаті чого двоє людей загинули, 21 поранений. З’явилися фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вранці 21 липня ворог завдав чергового обстрілу із реактивних систем залпового вогню по вулицях міста Харкова, зокрема по торговельних павільйонах, житловим будинкам, медцентру, а також зупинках громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ДСНС, на автопарковці одного з ринків горіли 3 легкові автомобілі.

"Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС", - констатують в прес-службі відомства.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ почали обстрілювати один з житлових масивів Харкова. Жителів міста закликали не виходити з укриттів. При цьому в місті був "приліт" до медичного закладу.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 17 поранених.Пізніше число постраждалих збільшилося до 2 загиблих та 19 поранених, потім остання цифра зросла до 21.

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