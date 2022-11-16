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Уточнено: Россия выпустила по Украине вчера 96 крылатых ракет

Фото: 15 ноября Россия выпустила по Украине 96 крылатых ракет (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

По уточненной информации, Россия выпустила по Украине вчера 96 крылатых ракет. Из них 75 удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что противовоздушной обороной было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10".

Напомним, вчера, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар на энергетическую инфраструктуру страны. В частности, враг ударил по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина.

Добавим, "Укрэнерго" предупредило о сверхсложной ситуации в энергетике там заявили, что следующие несколько дней будут тяжелыми.

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