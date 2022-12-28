Утилизация елок в Киеве. Как будут работать пункты приема и где их найти

Отметим, что в пунктах утилизации елки измельчают на щепу, которую используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохранить водный баланс.

В столице будут работать 17 пунктов: 11 откроют в разных районах Киева и еще 6 - на территориях лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ" и КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

КГГА также обнародовала карту расположения пунктов и список адресов и детали.

Сообщается, что в 2022 году киевляне принесли на переработку 8,5 тысяч хвойных деревьев.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет продолжительность комендантского часа на Новый год в разных областях.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинцы могут встретить Новый год без аварийных отключений света.

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