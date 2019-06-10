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Витік хімікатів у річку не представляє небезпеки, - Вінницька ОДА

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 12:11
Витік хімікатів у річку не представляє небезпеки, - Вінницька ОДА
Фото: Андрій Гижко (vin.gov.ua)

В ОДА заявили, що серед хімікатів не було небезпечних інсектицидів

Заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко заявив, що внаслідок ДТП в Погребищенському районі у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів та фунгіцидів різного класу, однак серед них не було небезпечних інсектицидів, що становлять небезпеку для життя людей. Про це повідомляє місцеве видання "Вежа".

Гижко підкреслив, що інформація про витік у притоку річки Рось інсектициду "Нурал-В", поширена раніше в ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Усі ці речовини (які потрапили до водойми, - ред.) - це речовини другого-третього класу небезпеки. Після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день. Станом на 8 ранку 10 червня у результаті забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму", - підкреслив чиновник.

Він пояснив, що такі норми перевищено лише безпосередньо на місці потрапляння гербіцидів та фунгіцидів у воду. Зазначається, що та частина водойми огороджена обмежувальними стрічками, а місцеве населення попередили про небезпеку.

Замглави ОДА також поінформував, що мешканці населеного пункту - 457 жителів села - забезпечені питною водою. Чиновники обіцяють стежити за рівнем забрудненості води в цілодобовому режимі.

Крім того, вказано, що у притоці річки Рось та найближчих водоймах не зафіксовано загибелі риби або іншої фауни.

"Зараз ми спостерігаємо підвищення температури, відтак риба може гинути через недостатність кисню у воді. Але масового мору риб чи жаб ми не фіксуємо. Якщо побачимо мертву рибу - спочатку з'ясуємо, від чого вона загинула, а потім повідомлятимемо", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, через витік хімікатів у Вінницькій області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Білоцерківського району Київської області прийняла рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня, запасу води для Білої Церкви вистачить на одну добу.

Як писало РБК-Україна раніше, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.

Вогнем було пошкоджено каністри з гербіцидами і стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок з подальшим витоком у річку Рось.

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