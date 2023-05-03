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Вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину, - премьер-министр Дании

Фото: флаг Дании (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Дания и ее граждане уже во многом поддержали Украину. Украинским военным было предоставлено большое количество вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

По ее словам, пока Дания не будет отправлять в Украину истребители F-16. Однако она напомнила, что Дания уже во многом поддержала Украину, а решение о последнем пакете поддержки страны было принято недавно.

"Например, вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину", - рассказала Фредериксен.

Она отметила, что вопрос передачи Украине истребителей постоянно обсуждается с союзниками.

"Это сложная проблема и сложная дискуссия, но она все еще продолжается, и мы не собираемся останавливать ее в Дании", – сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Также в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО.

Недавно правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.

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