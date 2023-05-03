Вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину, - премьер-министр Дании

По ее словам, пока Дания не будет отправлять в Украину истребители F-16. Однако она напомнила, что Дания уже во многом поддержала Украину, а решение о последнем пакете поддержки страны было принято недавно.

"Например, вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину", - рассказала Фредериксен.

Она отметила, что вопрос передачи Украине истребителей постоянно обсуждается с союзниками.

"Это сложная проблема и сложная дискуссия, но она все еще продолжается, и мы не собираемся останавливать ее в Дании", – сказала она.