Вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину, - премьер-министр Дании

Дания и ее граждане уже во многом поддержали Украину. Украинским военным было предоставлено большое количество вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
По ее словам, пока Дания не будет отправлять в Украину истребители F-16. Однако она напомнила, что Дания уже во многом поддержала Украину, а решение о последнем пакете поддержки страны было принято недавно.
"Например, вся наша артиллерия сейчас по пути в Украину", - рассказала Фредериксен.
Она отметила, что вопрос передачи Украине истребителей постоянно обсуждается с союзниками.
"Это сложная проблема и сложная дискуссия, но она все еще продолжается, и мы не собираемся останавливать ее в Дании", – сказала она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.
Также в марте Дания уже выделяла пакет помощи для Украины. Тогда в список вошли боеприпасы для стрелкового оружия и ракеты для ПВО.
Недавно правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в рамках которой выделит один миллиард евро.
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