ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ идентифицировала оккупанта, который убил гражданского под Купянском и сжег его тело

Новина українською →
Харьковская область, Вторник 31 января 2023 16:54
СБУ идентифицировала оккупанта, который убил гражданского под Купянском и сжег его тело Фото: СБУ идентифицировала оккупанта, убившего гражданского под Купянском (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ Виталий Поддубный убил гражданского в Купянском районе Харьковской области. Позже он решил сжечь остатки тела убитого мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Харьковской области.

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Купянского района и города Балаклея в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, приехав вечером 31 июля вместе с двумя другими военнослужащими ВС РФ в село Безмятежное Купянского района, злоумышленник нашел руководителя местного фермерского хозяйства, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения. Россиян убил мужчину выстрелом в голову из автомата.

Возможно, это изображение 1 человек и текст

"Потом убийца пытался скрыть следы своего преступления. Он отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело пострадавшего к автомобилю, на котором он приехал, облил бензином и поджег. Отрубленные части тела россиянин скрыл в пока неизвестном месте", - добавили правоохранители.

Военному РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Напомним, что в среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация харков Война в Украине Купянск
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира