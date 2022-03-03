Ми не поступаємося принциповими речами, такими як територіальна цілісність України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів з Росією українська сторона в жодному разі не поступиться такими принциповими речами, такими як територіальна цілісність України.

Про це заявив очільник МЗС під час телемарафону.

"Якщо Росія добросовісно поставиться до переговорів, то можна буде знаходити якісь розв'язки. Але ми не поступаємося принциповими речами, такими як територіальна цілісність України. Про це не може бути і мови", - заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, що другий раунд переговорів України і Росії почався на білоруському кордоні в четвер, 3 березня.

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