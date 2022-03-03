Другий раунд переговорів України і Росії почався на білоруському кордоні
Фото: українська делегація на переговорах з Росією (twitter.com/Podolyak_M)
На білорусько-українському кордоні розпочався другий раунд переговорів делегацій України та Росії. Зокрема, обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - написав він.
За словами Подоляка, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:
- Негайне припинення вогню.
- Перемир'я.
- Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна згодна на подальші переговори з Росією про припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбити українців.
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