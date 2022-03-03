ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Другий раунд переговорів України і Росії почався на білоруському кордоні

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 16:50
Другий раунд переговорів України і Росії почався на білоруському кордоні Фото: українська делегація на переговорах з Росією (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Валерія Поліщук

На білорусько-українському кордоні розпочався другий раунд переговорів делегацій України та Росії. Зокрема, обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - написав він.

За словами Подоляка, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

  • Негайне припинення вогню.
  • Перемир'я.
  • Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна згодна на подальші переговори з Росією про припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбити українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі