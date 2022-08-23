Влаштували терор. Двох військових РФ підозрюють у злочинах в Бородянці та Макарові

Двоє військовослужбовців РФ отримали підозру за те, що тероризували мешканців Бородянки та Макарова Бучанського району Київської області. Їм повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані вчиняли злочини на території селищ Бородянка та Макарів Бучанського району Київської області.
"Під час тимчасової окупації населених пунктів вони застосовували до цивільного населення тортури, мордування, образливе, принижуюче та жорстоке поводження, інші акти насильства, тероризуючи цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
Російські солдати вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.
Як повідомлялось, російські військові та Росгвардія вивозили майно місцевих мешканців окупованої Бучі у Білорусь та надсилали його своїм родичам.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ встановили імена чотирьох російських військових, які вчиняли злочини в Київській області.
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