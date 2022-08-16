Грабували людей в Бучі. СБУ повідомила підозру 8 окупантам і назвала їх імена

Російські військові та Росгвардія вивозили майно місцевих мешканців окупованої Бучі у Білорусь та надсилали його своїм родичам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України .

Правоохоронцям вдалось встановити дані ще 8 військових російської армії, які займались мародерством та крадіжками під час окупації Бучі.

"Встановлено, що більшість із них - військовослужбовці в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії РФ. Серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

З моменту вторгнення росіян в Україну і по 31 березня, окупаційні війська награбували різні "трофеї" - комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг та продукти харчування. Пізніше це майно відправлялось поштою з білоруського міста Мозир. Отримувачами були росіяни в Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні.

Військовим-мародерам повідомили про підозру за статтею "порушення законів та звичаїв війни". За скоєні злочини росіянам загрожує до 12 років тюрми.