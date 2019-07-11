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Втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів сягнули 200 млн доларів, - Нефьодов

Новини » Економіка    11.07.2019 - 15:55
Втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів сягнули 200 млн доларів, - Нефьодов
Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Іноземні судна відмовлялися заходити в українські порти через корупційні ризики

Втрата від неправомірної діяльності екоінспекторів сягнула 200 млн доларів щорічно у вигляді нествореного ВВП та недоотриманих доходів державою та бізнесом. Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Наприкінці квітня на останньому дерегуляційному Кабміні уряд прийняв постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекцією ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумнозвісні перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель в порту, поки "щось не станеться". А кожен день простою - десятки тисяч доларів витрат", - написав він.

На думку Нефьодова, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників та надією на покращення іміджу України в очах світового морського співтовариства.

"За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів щорічно у вигляді нествореного ВВП та недоотриманих доходів державою та бізнесом. Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, надаючи перевагу портам Варни чи Констанци", - повідомив глава Державної митної служби.

Нефьодов підкреслив, що, незважаючи на заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно проводити перевірки суден у морських портах України.

"Бізнес, European Business Association, American Chamber of Commerce, Ассоциация Морских Агентств Украины повідомляє про випадки неправомірних спроб екологічних інспекторів отримати від судновласників "штраф за забруднення" акваторії морського порту.  Національна поліція, що ви про це думаєте?", - написав Нефьодов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман призупинив екологічні перевірки в портах.

Метпідприємства проігнорували пропозицію відкрити дані по викидах, - екологи Гройсман призупинив екологічні перевірки в портах
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