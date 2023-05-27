Успешные контратаки ВСУ затрудняют россиянам деблокаду "вагнеровцев" в Бахмуте, - ISW

Смена "вагнеровцев" в Бахмуте на войска РФ не наблюдается

Основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники продолжают сдавать позиции в Бахмуте Минобороны РФ и отходить из города. По словам "повара Путина", российское Минобороны активно перебрасывает регулярные части ВС РФ на позиции "вагнеровцев" в Бахмут, а те проводят организованный отход из города.

Также Пригожин повторил 26 мая, что к 1 июня Минобороны РФ якобы полностью возьмет город и его окрестности под контроль.

При этом эксперты ISW не наблюдали визуальных подтверждений того, что регулярные российские силы занимают позиции "вагнеровцев" в самом Бахмуте или что наемники покидают город.

В Институте изучения войны в этом контексте указали, что недавно видели кадры, на которых якобы показаны элементы 123-й бригады "ДНРовцев", которая, вероятно, ранее дислоцировалась под Северском, что действует в районе Бахмута, и боевики могут заменить формирования наемников.

Ситуация в Бахмуте

Украинские источники утверждают, что "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте, и что темп российских наступательных операций вокруг города продолжает снижаться.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что регулярные российские части заменили части "Вагнера" в пригородах Бахмута, вероятно, имея в виду районы на флангах вокруг города. Она утверждала, что ВСУ по-прежнему контролируют позиции на юго-западной окраине города и что "вагнеровцы" все еще присутствуют в самом Бахмуте.

Украинские источники продолжают сообщать, что темп российских наступательных операций вокруг Бахмута снизился после заявленного РФ якобы захвата города. В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 мая российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и в направлении Предтечино (15 км к юго-западу от Бахмута).

Контратаки ВСУ в районе Бахмута

В ISW отмечают, что продолжение успешных ограниченных контратак Сил обороны Украины на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по смене "вагнеровцев" в Бахмуте.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Известный "военкор" утверждал, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили части ЧВК "Ветераны" отступить на километр от ранее занимаемых позиций в этом районе. Блогер рассказывал, что ВСУ захватили возвышенности вдоль трассы E40 (Бахмут - Славянск) возле Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись в сторону Клещиевки и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая окружить населенный пункт и вынудить войска РФ отступить на восток.

"Однако кадры с геолокацией, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещиевки", - говорится в публикации.

Возможность для ВСУ начать новую фазу операций возле Бахмута

В ISW ранее оценивали, что российским силам может быть трудно провести деблокирование вместо сил "Вагнера" в Бахмуте, и успешные ограниченные и локальные контратаки ВСУ, вероятно, осложнят их способность это осуществить.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают", - указывается в отчете.

Ключевые выводы

25 и 26 мая войска РФ нанесли крупномасштабный ракетный и беспилотный удар по территории Украины.

Кремль, вероятно, возобновляет свою информационную кампанию, чтобы заставить Запад заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.

Сообщается, что 25 мая ЧВК "Вагнера" обменяла 106 украинских военнопленных на неустановленное количество российских военнопленных, что позволяет предположить, что "вагнеровцы" могли провести обмен независимо от Минобороны РФ.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк.

Российские силы продолжали обстреливать украинские позиции на юге Украины.

Российские официальные лица продолжают формировать новые добровольческие формирования для защиты российских регионов, граничащих с Украиной.

Российские оккупационные "власти" продолжают попытки стереть украинское культурное наследие путем разграбления украинских артефактов.

Что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском участке фронта войска РФ обстрелами из артиллерии пытаются остановить продвижение ВСУ по флангам, что приближает наших военных к тактическому окружению города. Также оккупанты стягивают дополнительные подразделения на фланги для усиления своей группировки в этом районе.

В пригороде Бахмута российские захватчики заменил подразделения "вагнеровцев" на армейские регулярные отряды, при этом в самом городе остаются наемники.

Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что Силы обороны нанесли боевикам "Вагнера" в Бахмуте непоправимые потери, а генерал Сырский сказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".