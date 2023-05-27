Успешные контратаки ВСУ затрудняют россиянам деблокаду "вагнеровцев" в Бахмуте, - ISW

Войскам РФ может быть трудно провести деблокирование подразделений "вагнеровцев" в Бахмуте из-за успешных контратак Сил обороны Украины возле города и продолжения ограниченных локальных операций в этом районе.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники продолжают сдавать позиции в Бахмуте Минобороны РФ и отходить из города. По словам "повара Путина", российское Минобороны активно перебрасывает регулярные части ВС РФ на позиции "вагнеровцев" в Бахмут, а те проводят организованный отход из города.
Также Пригожин повторил 26 мая, что к 1 июня Минобороны РФ якобы полностью возьмет город и его окрестности под контроль.
При этом эксперты ISW не наблюдали визуальных подтверждений того, что регулярные российские силы занимают позиции "вагнеровцев" в самом Бахмуте или что наемники покидают город.
В Институте изучения войны в этом контексте указали, что недавно видели кадры, на которых якобы показаны элементы 123-й бригады "ДНРовцев", которая, вероятно, ранее дислоцировалась под Северском, что действует в районе Бахмута, и боевики могут заменить формирования наемников.
Украинские источники утверждают, что "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте, и что темп российских наступательных операций вокруг города продолжает снижаться.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что регулярные российские части заменили части "Вагнера" в пригородах Бахмута, вероятно, имея в виду районы на флангах вокруг города. Она утверждала, что ВСУ по-прежнему контролируют позиции на юго-западной окраине города и что "вагнеровцы" все еще присутствуют в самом Бахмуте.
Украинские источники продолжают сообщать, что темп российских наступательных операций вокруг Бахмута снизился после заявленного РФ якобы захвата города. В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 мая российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и в направлении Предтечино (15 км к юго-западу от Бахмута).
В ISW отмечают, что продолжение успешных ограниченных контратак Сил обороны Украины на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по смене "вагнеровцев" в Бахмуте.
Российские блогеры утверждали, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Известный "военкор" утверждал, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили части ЧВК "Ветераны" отступить на километр от ранее занимаемых позиций в этом районе. Блогер рассказывал, что ВСУ захватили возвышенности вдоль трассы E40 (Бахмут - Славянск) возле Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои.
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись в сторону Клещиевки и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая окружить населенный пункт и вынудить войска РФ отступить на восток.
"Однако кадры с геолокацией, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещиевки", - говорится в публикации.
В ISW ранее оценивали, что российским силам может быть трудно провести деблокирование вместо сил "Вагнера" в Бахмуте, и успешные ограниченные и локальные контратаки ВСУ, вероятно, осложнят их способность это осуществить.
"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают", - указывается в отчете.
На Бахмутском участке фронта войска РФ обстрелами из артиллерии пытаются остановить продвижение ВСУ по флангам, что приближает наших военных к тактическому окружению города. Также оккупанты стягивают дополнительные подразделения на фланги для усиления своей группировки в этом районе.
В пригороде Бахмута российские захватчики заменил подразделения "вагнеровцев" на армейские регулярные отряды, при этом в самом городе остаются наемники.
Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что Силы обороны нанесли боевикам "Вагнера" в Бахмуте непоправимые потери, а генерал Сырский сказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".
Действительно ли "вагнеровцы" выйдут из Бахмута и что означают заявления Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.
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