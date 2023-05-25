Успеха у врага нет. В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки

Тарнавский обнародовал видео, как украинские защитники при помощи беспилотника уничтожают бронированную технику россиян.

"Враг продолжает совершать неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении. Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет", - отметил бригадный генерал.

Бои за Авдеевку

Авдеевка остается одной из приоритетных целей россиян в Донецкой области. Они пытаются оккупировать город, но украинские защитники держат оборону.

Враг хочет взять город в окружение и стянул в район населенного пункта тысячи своих солдат.

При этом, по словам полковника ВСУ в запасе военного эксперта Романа Свитана, Авдеевка имеет стратегическую ценность для Украины, поскольку она может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Донецк.

Более детально о ситуации вокруг города можете узнать в материале РБК-Украина.