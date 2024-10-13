Генштаб о ситуации на фронте: враг активен на четырех направлениях

По состоянию на 22:00, 13 октября, на фронте с начала суток произошло 105 боев. Горячее всего до сих пор на Кураховском направлении, одновременно враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня противник нанес по территории Украины 43 авиационных удара (задействовал, в том числе 76 КАБ), использовал для поражения 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении боевые столкновения продолжались в районе Старицы.

"По предварительным подсчетам потери врага на направлении сегодня составляют 67 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину и 16 БпЛА, повреждены три артсистемы, два автомобиля и единицу специальной техники", - отметили в Генштабе.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отбиты Силами обороны, 11 боев продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. До сих пор ведутся четыре боя, остальные - наши воины остановили.

На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции наших подразделений. Атака вблизи Часов Яра захлебнулась, вблизи Ступочек идет бой.

На Торецком направлении наши войска отражали четыре атаки противника вблизи Торецка и Щербиновки. Три атаки отбиты, продолжается бой. Ситуация контролируемая.

Враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Основные усилия оккупанты на этом направлении сосредоточивают в районе Селидового, где было 15 попыток врага продвинуться вперед.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 228 окупантов, 105 из них - безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля оккупантов", - говорится в сообщении.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки. Наибольшую активность противник проявлял в районах Желанного Другого и Константиновки. В настоящее время украинские воины отбили 19 атак, десять боев до сих пор продолжается.

На Времивском направлении сражение продолжается вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Семь неудачных штурмов совершено агрессором в течение дня.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области .

Также Генштаб за эффективную и профессиональную боевую работу отметил воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему значительные потери в живой силе и технике.