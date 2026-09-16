"Лидерство нельзя свести к набору навыков": Елена Бабина, Институт психологии и предпринимательства

Главное: Формы обучения: Институт имеет профессиональный колледж, бакалаврские и магистерские программы, а также бизнес-школу и специализированные курсы.

Институт имеет профессиональный колледж, бакалаврские и магистерские программы, а также бизнес-школу и специализированные курсы. Синтез бизнес-образования и психологии: Учебные программы ИПП базируются на онтопсихологии – системе знаний, помогающей предпринимателям принимать точные решения.

Учебные программы ИПП базируются на онтопсихологии – системе знаний, помогающей предпринимателям принимать точные решения. Study and work: Студенты начинают работать над реальными проектами с 1-2 курсов, поэтому выпускаются уже как специалисты с практическим опытом.

Студенты начинают работать над реальными проектами с 1-2 курсов, поэтому выпускаются уже как специалисты с практическим опытом. Человек превыше ИИ : Институт готовит специалистов, которые смогут "управлять" искусственным интеллектом, опираясь на природную креативность и интуицию, которую алгоритмы не способны воспроизвести.

: Институт готовит специалистов, которые смогут "управлять" искусственным интеллектом, опираясь на природную креативность и интуицию, которую алгоритмы не способны воспроизвести. Партнерство с НОК Украины: ИПП является спонсором Национального олимпийского комитета в направлении психологической подготовки спортсменов.

ИПП является спонсором Национального олимпийского комитета в направлении психологической подготовки спортсменов. Международная экспансия: Несмотря на войну, Институт расширил деятельность за границей и сейчас бизнес-школы ИПП работают в 6 странах.

Институт психологии и предпринимательства (ИПП) – частное учебное заведение, созданное в 2016 году в Киеве. Здесь готовят бакалавров и магистров по специальностям, связанным с менеджментом, коммуникациями, психологией и бизнесом, а также есть профессиональный колледж.

Помимо формального образования при ИПП действует бизнес-школа с программой Executive MBA "Психология бизнеса" и курсами для предпринимателей.

Главная цель института – формировать новое поколение управленцев, способных мыслить стратегически, понимать внутренние мотивации людей и управлять бизнесом, опираясь на точные знания о человеческой психике.

Основой образовательных программ здесь является онтопсихология – направление, которое изучает первичные механизмы бессознательного и помогает человеку найти свое истинное предназначение и эффективно действовать.

В интервью РБК-Украина основательница и президент ИПП Елена Бабина рассказала о том, что делает человека лидером – природный потенциал или знания, которые можно получить во время обучения, как психология помогает предпринимателям принимать решения, а женщинам – строить собственный стиль управления, и сможет ли искусственный интеллект превзойти человека в управлении бизнес-процессами.

Лидерство – это не только управление

– Ваш профессиональный путь объединяет экономику, менеджмент, науку, предпринимательство и психологию. Как происходила эта трансформация и что привело вас к созданию Института психологии и предпринимательства?

– Прежде всего, я онтопсихолог. Мой профессиональный путь – это много работы и постоянное обучение. Я считаю, что именно это является основой развития. У нас возникает много проблем, когда мы не понимаем, что с нами происходит. Поэтому обучение и работа должны идти вместе.

У меня есть знания в разных областях: экономике, менеджменте, маркетинге, а с другой стороны – в психологии, в частности онтопсихологии. Когда знания сегментированы, это очень ограничивает. А сочетание разных дисциплин дает гораздо более широкое понимание человека и его деятельности.

Именно благодаря онтопсихологии мне удалось получить, как я считаю, очень хорошие результаты. Поэтому Институт психологии и предпринимательства возник на стыке этих знаний.

Онтопсихология является одним из ключевых направлений работы ИПП (фото: пресс-служба института)

– Онтопсихология является одним из ключевых направлений работы ИПП, но для широкой аудитории этот термин до сих пор не очень понятен. Как простыми словами вы объяснили бы человеку, который впервые слышит об онтопсихологии, что это за направление и какую пользу оно может дать предпринимателям и руководителям?

– Это направление, которое прежде всего изучает бессознательное человека. Предметом онтопсихологии является психическая деятельность в ее первичной актуальности, в частности, человек в бытии.

То есть, это не только человек как социальный конструкт. Очень часто психология изучает человека через его роль в социуме, стереотипы, реакции на стимулы. Но мы забываем, что являемся частью бытия, а оно имеет собственные законы.

Онтопсихология изучает эти законы и описывает определенный образ жизни, который помогает человеку самореализоваться и понять, кто он и для чего пришел в этот мир.

– Почему именно этот подход нужен для бизнеса?

– Мы являемся экспертами в психологии бизнеса и психологии лидерства.

Профессор Антонио Менегетти, итальянский ученый и основатель онтопсихологии, объединил много разных знаний. Его особенно интересовали человек-лидер и человек-предприниматель.

Если подумать, именно лидеры и предприниматели двигают жизнь вперед. Они берут на себя ответственность за то, чтобы жизнь развивалась, создают вещи и сервисы, облегчающие жизнь других людей.

Лидер имеет другую психическую структуру, более сильный потенциал и естественное предназначение служить другим людям. Именно поэтому онтопсихология особенно важна для лидеров и предпринимателей. Мы учим, как применять онтопсихологию в бизнесе системно.

Институт психологии и предпринимательства является оператором онтопсихологии в Украине. Сейчас переводим на украинский книги Антонио Менегетти. Уже есть семь переведенных книг. Не каждая страна имеет возможность читать его книги на своем языке.

– То есть для вас бизнес-образование – это не только менеджмент, финансы или маркетинг, но и работа с психологией человека?

– Именно так. Сейчас психология очень популярна. Люди читают книги, смотрят подкасты, слушают лекции. Но иногда возникает парадокс: чем больше ты читаешь о психологии, тем больше вопросов и запутанностей находишь.

Онтопсихология – это очень структурированная теория, которая дает ответы на многие вопросы. Когда у меня возникают вопросы по бизнесу, институту, себе или межличностным отношениям, я нахожу ответы в этой системе знаний.

Основательница и президент ИПП Елена Бабина (фото: пресс-служба института)

Для меня это очень чёткая наука. Она помогает двигаться в бизнесе не наугад, а понимать, каким должен быть следующий шаг и направление движения.

Поначалу это сложно, потому что это совершенно новая система знаний. Но когда ею овладеваешь, все становится гораздо проще.

Лидерский потенциал заложен природой?

– Соглашаетесь ли вы с мнением, что настоящее лидерство – это прежде всего природная черта, заложенная в человеке, или лидерские качества все же можно развить через образование, практику и работу над собой?

– В природе все очень четко. Некоторые люди рождаются с потенциалом лидера. Потенциал – сила для действия, энергия. У кого-то ее больше, у кого-то меньше.

Люди с лидерским потенциалом от природы способны преодолевать сложные ситуации. Но природа дает не только потенциал, но и определенный проект.

Природа дает нам возможности для реализации, но дальше очень сложно угадать этот проект. Человек не является плоской структурой. У него могут быть разные склонности и таланты. Надо понять, какие из них основные и как их реализовать.

– Тогда как помочь молодому человеку понять, какое направление ему подходит? Ведь при поступлении в университет далеко не все уже знают, кем хотят быть.

– Приведу пример. К нам приходят молодые люди в институт, где много всего построено на психологии, и мы прежде всего смотрим, имеют ли они склонность к ней. Мы не заинтересованы в том, чтобы учить людей, которые не смогут стать хорошими специалистами.

После выбора специальности у нас есть формат study and work. Часть студентов начинает работать уже с первого курса, большинство – со второго.

Они сразу используют знания на практике, работая над нашими проектами и проектами партнеров. Поэтому еще во время обучения получают профессиональный опыт.

Когда они выпускаются, это уже не просто выпускники вуза, а молодые специалисты с несколькими годами практического опыта. Для бизнеса они очень ценны. У нас гораздо больше запросов от работодателей, чем выпускников.

Мы даем студентам возможность попробовать себя в разных проектах. Это похоже на то, как ребенка водят в разные секции, чтобы понять, что ему подходит.

Приблизительно на третьем-четвертом курсе мы уже видим, в каком направлении конкретный студент будет наиболее эффективным. Тогда он может развиваться именно там.

И поиск себя не заканчивается в университете. Человек каждые несколько лет может задавать себе вопрос: "А может быть, я еще что-то могу?". Это нормально, потому что человек не является простой и неизменной структурой.

Образовательное пространство Института психологии и предпринимательства (фото: пресс-служба ИПП)

– Какие еще направления и методики вы используете в образовательном процессе?

– Мы не ограничиваемся только онтопсихологией. В бизнес-школе собрали многие методики, техники и знания по психологии, которые помогают двигаться в бизнесе в разных направлениях. Например, есть коммуникативный менеджмент – все, что касается коммуникаций: от общения один на один, переговоров и продаж до массовых коммуникаций.

Я считаю коммуникативный менеджмент нашим ноу-хау. Мы первые поняли, что примерно 70% сотрудников офисов и административного персонала, прежде всего, нуждаются в навыках коммуникации. Мы учим вести коммуникации, используя разные психологические техники. Ведь коммуникация всегда связана с психологией.

Война заставила изменить направление развития

– Война существенно изменила украинский бизнес. Руководители работают в постоянном стрессе и неопределенности. Как вы считаете, какие качества сегодня для них ключевые?

– Стрессоустойчивость у нас присутствовала всегда. Это базовый психологический навык.

Для того чтобы проходить любой кризис, нужно быть сознательным. У каждого человека в жизни бывают кризисные периоды. Кризис может стать либо шагом вперед и развитием, либо привести к деградации.

Поэтому важно иметь внутреннюю опору на себя. В онтопсихологии есть понятие Онто Ин-се – внутреннего критерия, помогающего человеку ориентироваться в разных ситуациях.

– А как война повлияла непосредственно на ваше учебное заведение?

– Мы сами во время войны очень изменились. Изменилось даже направление развития Института. До войны мы вообще не рассматривали работу вне Украины, а сейчас работаем уже в шести странах.

За границей работает наша бизнес-школа, к нам присоединяются иностранные студенты. Мы полностью изменили формат работы.

Война дала нам толчок развиваться в направлениях, о которых мы раньше даже не думали. Мы продолжаем развиваться в Украине, но вместе с тем активно работаем и в других странах.

Кроме того, наши выпускники-предприниматели, построив собственные компании, охотно поддерживают Институт и помогают, руководствуясь принципом "научить человека зарабатывать, а не просто давать деньги". Мы активно сотрудничаем и с международными бизнес-клубами.

ИПП развивает направление бизнес-образования за границей (фото: пресс-служба института)

Также недавно Институт стал одним из спонсоров Национального олимпийского комитета Украины. Их интересует направление психологии спорта. В Украине очень сильная техническая подготовка спортсменов. В то же время НОК заинтересован и в психологической подготовке. Поэтому мы проводим совместные мероприятия и работаем в этом направлении.

– В каких именно странах сейчас работает ИПП?

– В Польше, странах Балтии, а некоторые программы проводим в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока за границей мы не рассматриваем формальное образование, но жизнь меняется, и никогда не знаешь, что будет дальше.

Война – это кризис, который нам и всем, кто учится, нужно пройти. С одной стороны, это сложные условия, а с другой – своеобразные "утяжелители". Когда их снимешь, тогда увидишь, как высоко можешь прыгнуть.

Интеллект не имеет пола

– В условиях войны женщины все чаще возглавляют бизнес, волонтерские организации, государственные структуры. Но стереотип о том, что мужчины лучше управляют, по-прежнему существует. Отличается ли женское предпринимательство от мужского?

– Начнем с того, что интеллект не имеет пола. С точки зрения бытия и жизни мы равны. Ситуацию очень усложняют стереотипы. В течение многих веков женщины даже не могли учиться и работать. Для нас сегодня это норма, но еще относительно не так давно все было по-другому.

Это сформировало историческое преимущество для мужчин и стереотип, что они сильнее, умнее и лучше управляют. Ситуация поменялась, а стереотип остался.

Причем этот стереотип существует не только у мужчин. Женщины также иногда отдают мужчинам преимущество.

Если женщина сама не имеет такого стереотипа по отношению к себе, никто не сможет навязать ей роль более слабой. Речь идет не о постоянной борьбе или необходимости что-то доказывать.

Женщины часто переносят стереотипы из личных отношений в бизнес. Другая крайность – когда женщина пытается копировать мужскую модель поведения и постоянно доказывать, что она такая же сильная. Ни та, ни другая стратегия не является результативной.

Женщина может управлять по-другому. Она может спокойно говорить и одновременно так организовать работу, что все ее услышат и качественно выполнят задачи.

Поэтому женщине не нужно копировать мужчину, чтобы быть эффективным руководителем. Она может использовать свой стиль управления.

– Есть ли программы развития женского лидерства в вашем институте?

– Да, у нас есть отдельные программы о женском лидерстве. Антонио Менегетти написал несколько книг именно для женщин-лидеров, в которых рассматривал особенности их психики и бессознательного, причины поведения и способы повышения эффективности.

Институт объединяет бизнес-образование и психологию(фото: пресс-служба ИПП)

Самосаботаж – внутренняя причина, которая мешает двигаться вперед

– В ИПП есть программы о самосаботаже, а также вы проводите синемологии. Расскажите, что это за инструменты и зачем они нужны предпринимателям?

– Самосаботаж – очень важная тема для любого человека, который работает в бизнесе.

У нас учатся не только управленцы. Есть много молодых специалистов и просто амбициозных людей, желающих получить от бизнеса максимум, понять, как построить предприятие, зарабатывать деньги и стать хорошими руководителями.

Самосаботаж – это ситуация, когда человек сам начинает разрушать достигнутый результат. Тогда он часто ищет внешние причины: страна изменила направление, банки предложили новые условия, появился искусственный интеллект и так далее.

Эти факторы существуют, но важно увидеть, что происходит внутри самого человека.

Программа помогает понять, как отследить внутренние причины, увидеть их на раннем этапе и не довести ситуацию до негативного результата.

– А что такое синемология?

– Это инструмент онтопсихологии. Он предполагает анализ логики поведения человека посредством просмотра фильма.

Мы используем фильм, чтобы проанализировать образ, который действует в конкретном человеке. Если у нас есть определенное ограничение, во время синемологии можем его увидеть и изменить. Синемологию часто путают с киноклубами, где люди просто смотрят фильм и затем обсуждают его. Это разные вещи.

Во время синемологии один и тот же фильм 20-30 человек могут увидеть совершенно по-разному. Каждый фактически видит свой фильм.

В Институте предлагают специальные психологические методики для лидеров бизнеса и не только (фото: пресс-служба ИПП)

Затем онтопсихолог-техник помогает понять, что именно происходило. Человек может увидеть собственный стереотип и задать себе вопрос: "Почему я именно так это воспринял?"

Тогда он может заметить, что в реальной жизни ведет себя так же и получает результат, которого не хочет. Потому это не просто просмотр фильма или дискуссия. Это серьезная психологическая работа.

"Мы хотим готовить тех, кто будет управлять искусственным интеллектом"

– Еще один большой вызов для образования и бизнеса – искусственный интеллект. Многие прогнозируют, что он заменит часть профессий. Какую стратегию вы выбрали для института?

– Мы действительно работаем с искусственным интеллектом, но для себя выбрали другой подход: наши выпускники должны быть теми людьми, которых искусственный интеллект не сможет заменить.

Поэтому мы делаем большой акцент на природной креативности человека и его интуиции. Искусственный интеллект – это система, которая анализирует информацию и работает с алгоритмами. Он может быть очень полезным инструментом, но не имеет человеческой интуиции.

Среди наших специальностей вы не увидите направлений, связанных непосредственно с созданием искусственного интеллекта. В то же время, наши специалисты используют его как инструмент. Я бы сказала, что мы готовим людей, которые будут управлять искусственным интеллектом.

В ИПП делают акцент на естественной креативности человека и его интуиции (фото: пресс-служба института)

– То есть ваша стратегия – не конкурировать с искусственным интеллектом, а учить людей руководить им?

– Именно так. Мы хотим готовить тех, кто будет управлять искусственным интеллектом. Результат в бизнесе – это, прежде всего, креативность и интуиция лидера. Искусственный интеллект не имеет собственной интуиции. Он работает с алгоритмами и информацией, предоставленной ему людьми.

Поэтому мы хотим, чтобы наши студенты развивали именно те качества, которые позволят им использовать искусственный интеллект, а не быть замененными им.