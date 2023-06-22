Два "зачета" и позитивные сигналы. Как ЕС устно оценил Украину и повлияет ли это на вступление

Два пункта из семи

Еще до официальной коммуникации европейские СМИ ознакомились с содержанием отчета. Как пишет Euractiv, на данный момент Украина выполнила две из семи рекомендаций. Речь идет о пунктах, связанных с судебной реформой и законом о медиа.

Что касается остальных 5 рекомендаций, то согласно устной оценке, необходимые меры до сих пор не приняты. В том числе что касается усиления борьбы с отмыванием денег и реформы правоохранительных органов.

Между тем отмечаются положительные сигналы в антикоррупционной сфере. Еврокомиссия приветствует сдвиг по резонансным коррупционным делам и дальше будет поощрять усилия Украины в накоплении успешных кейсов "на высоком уровне".

Кроме того, Украине предлагается реализовать рекомендации Венецианской комиссии в законе об олигархах, о национальных меньшинствах, а также запустить процедуру отбора в Конституционный суд.

"Акцент делается на позитиве. Мы должны помнить, что это неофициальное промежуточное обновление, которое должно помочь Украине активизировать свои усилия в нужных и необходимых местах", - заявил изданию знакомый с отчетом чиновник из ЕС.

Источники РБК-Украина в правительстве подтверждают, что в устной оценке отмечен прогресс в выполнении двух пунктов и содержатся именно такие рекомендации по дальнейшим шагам.

Отметим, публично устную оценку сегодня должен был озвучить еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи. Однако трансляция брифинга из Стокгольма оборвалась перед тем, как до него дошла очередь. Ожидается, что ближе к вечеру релиз появится на сайте Еврокомиссии.

Что это за рекомендации

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз на пятый день полномасштабной войны, 28 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский просил рассмотреть ее по особой процедуре с учетом экстремальных обстоятельств.

Официальный статус кандидата Украина получила в рекордные сроки - уже 23 июня. И вместе с ним список из семи рекомендаций, выполнение которых является главным условием к началу переговоров о членстве в ЕС.

От Украины хотят выполнения следующих пунктов:

реформа Конституционного суда

продолжение судебной реформы (с проверкой на добросовестность всех кандидатов в Высший совет правосудия)

усиление борьбы с коррупцией (с назначаем глав антикоррупционных органов)

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF

антиолигархический закон

закон о медиа

изменение законодательства о национальных меньшинствах

Украинский премьер Денис Шмыгаль в марте 2023 года заявил о выполнении всех 7 рекомендаций. Но очевидно, что его оценка была завышенной.

Зачем нужна устная оценка

Это промежуточное обновление для 27 стран-участниц ЕС. Официальная или письменная оценка ожидается в октябре. Тогда же и станет понятно, начнутся ли переговоры о вступлении в декабре 2023 года.

Как писал Reuters еще в начале недели, европейские чиновники оценивают обновление как условно позитивное. Причем в Брюсселе не приукрашивают реальность, а готовы признавать реальные успехи Украины. Например, в последние месяцы в Украине расследуются несколько громких дел, включая задержание уже бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева в деле о взятке на 2,7 млн долларов.

Также к достижениям относят назначение руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Устная оценка не является поводом к каким-либо дальнейшим шагам и нужна для понимания того, как каком этапе находится наша страна с точки зрения выполнения рекомендаций.

Накнуне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этой оценкой Брюссель отвечает на усилия и упорство Украины в реализации судебной и антикоррупционной реформе, законов о медиа и национальных меньшинствах.

Немецкое издание DW со ссылкой на чиновника в ЕС писало, что это "снимок в моменте", а тот факт, что Украина не выполнила все критерии, не означает, что прогресса в этих направлениях нет. Вполне возможно, что до осени удастся реализовать все необходимые шаги или хотя бы большинство из них.

"Осторожно, не читайте слишком многого в этих устных оценках - это не рекомендация Еврокомиссии. Главный посыл - это то, что у Украины есть существенный прогресс, несмотря на войну", - подчеркнул он.

Повлияет ли устная оценка на вступление в ЕС

DW со ссылкой на другого европейского чиновника отмечает, что Украине не следует переживать, а ее результаты лучше, чем у Молдовы, которая прошлым летом тоже получила статус кандидата.

По его словам, общий настрой в ЕС положительный, и все идет к тому, что переговоры начнутся в конце 2023 года.

"Еврокомиссия вносит предложения и проводит оценку, но в итоге решают все равно страны-члены", - добавил он и напомнил, что в свое время ЕК выступила против членства Греции, но страны проголосовали "за".

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал об анализе 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью законодательства Украины.

"В этом году рассчитываем получить политическое решение от Европейского союза о начале переговоров по вступлению", - подчеркивал он.

По его мнению, Украина должна быть к вступлению в Евросоюз через два года. За ускоренное вступление выступают многие европейские партнеры. Чешский президент Петр Павел говорил, что его страна будет добиваться начала переговоров в этом году. А итальянский президент Серджио Маттарелла обещал вступление Украины в кратчайшие сроки.

В то же время есть менее оптимистичные заявления, в том числе от стран, которые имеют большой вес в Евросоюзе. Например, немецкий канцлер Олаф Шольц привязывает вступление к победе в войне с Россией. По его мнению, Украина станет полноправным членом после того, как "закроет горькую главу в истории континента".

Отметим, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк еще в апреле говорил о том, что у Европейской комиссии есть рабочий вариант с тем, чтобы после полного отчета в октябре рекомендовать начало переговоров.

"Украина и Молдова достигли хорошего прогресса, но еще многое предстоит сделать за лето. Грузии понадобится больше усилий. Решение в декабре будет, и я предполагаю, что все трое пройдут в следующий этап", - написал он вчера в Twitter.

На то, чтобы подойти к осенней оценке максимально готовой, у Украины есть еще четыре месяца.