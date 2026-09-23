ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Усманов нашел "канал" для снятия санкций ЕС через Азербайджан

15:51 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
Усманов нашел "канал" для снятия санкций ЕС через Азербайджан Фото: российский олигарх Алишер Усманов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Азербайджан поддерживал снятие санкций ЕС с Алишера Усманова, имеющего значительные бизнес-интересы в Центральной Азии и связи в регионе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно".

Турция также выступала за снятие ограничений с бизнесмена. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме премьер-министру Словакии Роберту Фицо отмечал, что позицию по Усманову поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В регионе Усманова рассматривают как своего неофициального посла и мецената, связывающего Центральную Азию с Европой.

По словам источника РБК-Украина в дипломатических кругах одной из стран региона, именно эти контакты могли быть использованы для продвижения вопроса о снятии санкций.

"Причина в том, что Усманов много инвестировал в Центральную Азию, имеет общие интересы с семьей (президента Азербайджана Ильхама – ред.) Алиева. И он использует этот канал, чтобы лоббировать снятие санкций", – пояснил источник.

Решение ЕС по Усманову стало частью более широкой истории пересмотра санкций против российских бизнесменов. В центре внимания оказался не только он, но и Михаил Фридман, также исключенный из списка ограничений ЕС.

В Украине выступили против такого решения. Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне эскалации Россией войны Европа должна усиливать санкционное давление, а не ослаблять его.

Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил альтернативу: если Усманова и Фридмана исключат из общего санкционного списка ЕС, некоторые страны должныввести против них собственные национальные ограничения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Турция Азербайджан
Новости
Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20
Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом