В умовах зовнішньої загрози влада має об’єднувати зусилля з бізнесом, а не воювати з ним, - експерт

"Як можна ворогувати з тим, хто тебе в принципі підтримує? Бо саме ці підприємства сплачують великі податки, вони підтримують економіку країни. Тобто, ми воюємо самі проти себе. І це безпрецедентно. А тим паче коли ми говоримо, що є ворог зовні", - зазначила Колеснікова.

На її думку, в умовах зовнішньої загрози влада й бізнес мають об’єднувати зусилля заради країни, але влада діє всупереч такій логіці та вдається до тотального тиску на підприємців.

"Якщо ми розуміємо, що є ворог зовні, то треба своїх підтримувати і об’єднуватися. У нас сьогодні все відбувається навпаки, і доводять ситуацію до абсурду. Хто готовий підтримати безпеку країни - з ним воюють зсередини країни", - наголосила Колеснікова.

За її словами, бізнес чітко дотримується встановлених законодавчих податкових норм, проте на підприємства приходять представники податкових та правоохоронних органів, влаштовуючи "маски шоу", безпідставно блокують рахунки та заважають роботі.

"Ви - легальний бізнес, ви працюєте на ринку, ви сплачуєте податки, ви дотримуєтеся всіх правил. Якщо ви правил не дотримуєтеся, тоді до вас можуть прийти. Це логічно і нормально, так у всіх країнах. Але якщо ви дотримуєтеся правил, і правила працюють вже багато років однаково, нічого не змінюється, і одного разу до вас приходять, то це в принципі не про правила", - підсумувала Колеснікова.