В умовах зовнішньої загрози влада має об’єднувати зусилля з бізнесом, а не воювати з ним, - експерт

Замість того, щоб підтримати український бізнес в умовах військової загрози з боку Росії, українська влада знищує його.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар члена Ради з питань розвитку професійної освіти при президентові України Олени Колеснікової щодо значного зростання кількості податкових перевірок бізнесу.
"Як можна ворогувати з тим, хто тебе в принципі підтримує? Бо саме ці підприємства сплачують великі податки, вони підтримують економіку країни. Тобто, ми воюємо самі проти себе. І це безпрецедентно. А тим паче коли ми говоримо, що є ворог зовні", - зазначила Колеснікова.
На її думку, в умовах зовнішньої загрози влада й бізнес мають об’єднувати зусилля заради країни, але влада діє всупереч такій логіці та вдається до тотального тиску на підприємців.
"Якщо ми розуміємо, що є ворог зовні, то треба своїх підтримувати і об’єднуватися. У нас сьогодні все відбувається навпаки, і доводять ситуацію до абсурду. Хто готовий підтримати безпеку країни - з ним воюють зсередини країни", - наголосила Колеснікова.
За її словами, бізнес чітко дотримується встановлених законодавчих податкових норм, проте на підприємства приходять представники податкових та правоохоронних органів, влаштовуючи "маски шоу", безпідставно блокують рахунки та заважають роботі.
"Ви - легальний бізнес, ви працюєте на ринку, ви сплачуєте податки, ви дотримуєтеся всіх правил. Якщо ви правил не дотримуєтеся, тоді до вас можуть прийти. Це логічно і нормально, так у всіх країнах. Але якщо ви дотримуєтеся правил, і правила працюють вже багато років однаково, нічого не змінюється, і одного разу до вас приходять, то це в принципі не про правила", - підсумувала Колеснікова.
Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.
Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.
Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.
Лідер "Голосу" Кіра Рудик, коментуючи ситуацію, заявила, що влада у часи економічної кризи та воєнної загрози має підтримувати платників податків, а не заважати їм працювати.
А нардеп Ярослав Железняк заявив, що влада перетворила БЕБ та ДБР у інструменти тиску на бізнес.