Словаччина відкрилася для українських туристів: що потрібно для в'їзду
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав він.
Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.
Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім:
- повністю щеплених осіб (реєстрація дійсна 6 місяців);
- осіб, які отримали першу дозу будь-якої вакцини (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
- людина віком від 12 до 18 років (реєстрація дійсна до 09.08.2021)
- осіб, які подорожують з метою проходження діагностики або лікування (реєстрація дійсна 1 тиждень).