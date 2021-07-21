Словаччина відкрилася для українських туристів: що потрібно для в'їзду

Уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий з самоізоляцією", - написав він.

Зазначимо, що до в'їзду до Словаччини заповнити форму за посиланням: https://www.mindop.sk/covid/.

Реєстрація обов'язкова при кожному в'їзді на територію Словаччини, крім: