Умови утримання Гриба не змінилися після приїзду лікаря з Києва

Лікар стверджує, що Гриб не може перебувати в СІЗО зі своєю хворобою

Приезд украинского врача политзаключенного Павла Гриба, Василия Притулы, не повлиял на его условия содержания в следственном изоляторе. Об этом заявил отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадское".

Украинский врач заявлял, что содержание в СИЗО для человека с портальной гипертензией является противопоказанием.

Отец политзаключенного сообщил, что тот плохо себя чувствует, постоянно чувствует тошноту и боли в части живота. На последнем заседании, 15 марта, Грибу снова вызвали скорую.

По словам отца, суд не обращает внимания на жалобы Павла и его адвокатки Марины Дубровиной. Он указал, что мать Павла почти постоянно находится в российском Ростове-на-Дону - "больше в Ростове, чем в Украине".

Отмечается, что 5 марта украинский врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью Гриба - портальной гипертензией - описал динамику развития болезни политзаключенного негативно. Он отметил, что в условиях следственного изолятора Грибу невозможно предоставить необходимую терапию, а СИЗО - это противопоказания для пребывания при такой болезни.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову способствовать тому, чтобы украинскому политзаключенному Павлу Грибу сделали срочную операцию. Однако ответа омбудсмен не получила до сих пор.

РБК-Украина писало, что во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека Денисова заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находится в крайне тяжелом состоянии".