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Комітет рекомендує ВР прийняти закон про податок на виведений капітал

Новини » Політика    10.04.2019 - 21:06
Комітет рекомендує ВР прийняти закон про податок на виведений капітал
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку країни

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №8557 "Про податок на виведений капітал". Відповідне рішення прийняв комітет ВРУ з питань податкової та митної політики на засіданні 10 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект був внесений в парламент 5 липня 2018 року. Ініціатором проекту виступив президент України Петро Порошенко.

"Рекомендувати Верховній раді проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал прийняти за основу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою, передбачене законопроектом введення нових правил оподаткування прибутку підприємств дозволить спростити ведення бізнесу і скоротити витрати платників податків на виконання податкового боргу.

Також зазначено, що прийняття законопроекту створить стимул для залучення інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна підкреслила необхідність прийняття закону про податок на виведений капітал.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року. За словами глави держави, цей законопроект має підтримку бізнес-асоціацій.

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