Пришвидшити перемогу. У Зеленського наполегливо просять ЄС запровадити санкції проти "Газпромбанку"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає за необхідне розширити санкції проти Росії, включивши в санкційний план "Макфола-Єрмака", "Газпромбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.

"У санкційному плані "Макфола-Єрмака" ми пропонуємо нашим союзникам ввести обмеження саме проти "Газпромбанку". Потрібно знекровити російську фінансову систему, не кажучи вже про відмову від оплати енергоресурсів у рублях", - пише він.

Єрмак додав, що за даними Bloomberg, вже 10 європейських покупців енергоресурсів відкрили спецрахунки в "Газпромбанку", який до цього часу не потрапив під санкції.

"Сьогодні це важливе питання для пришвидшення перемоги над росією", - наголошує Єрмак.