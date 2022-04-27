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Пришвидшити перемогу. У Зеленського наполегливо просять ЄС запровадити санкції проти "Газпромбанку"

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Україна, Середа 27 квітня 2022 14:06
Пришвидшити перемогу. У Зеленського наполегливо просять ЄС запровадити санкції проти "Газпромбанку" Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає за необхідне розширити санкції проти Росії, включивши в санкційний план "Макфола-Єрмака", "Газпромбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.

"У санкційному плані "Макфола-Єрмака" ми пропонуємо нашим союзникам ввести обмеження саме проти "Газпромбанку". Потрібно знекровити російську фінансову систему, не кажучи вже про відмову від оплати енергоресурсів у рублях", - пише він.

Єрмак додав, що за даними Bloomberg, вже 10 європейських покупців енергоресурсів відкрили спецрахунки в "Газпромбанку", який до цього часу не потрапив під санкції.

"Сьогодні це важливе питання для пришвидшення перемоги над росією", - наголошує Єрмак.

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