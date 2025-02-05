"Усложняющий дневной свет": Нетаньяху раскритиковал политику Байдена

Нетаньяху отметил, "когда другая сторона видит дневной свет между США и Израилем, как это было в последние несколько лет", это затрудняет достижение общих целей.

Нетаньяху также высоко оценил работу нового президента США. В то же время, израильский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос, чья политика лучше - Байдена или Трампа.