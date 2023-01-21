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В Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир"

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Койдула, Суббота 21 января 2023 11:46
В Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир" Фото: Эстония не пропустила российский поезд с надписью "русский мир" (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Наталья Юрченко

Эстонские пограничники не пропустили в страну российский поезд, поскольку на нем была надпись "русский мир". Россиян заставили закрасить пропагандистскую фразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную префектуру Facebook.

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Пограничники остановили российский поезд, на цистернах которого был "русский мир".

Российская бригада железнодорожников отмечала, что ничего не знала о надписи, и просила разрешить заклеить ее пленкой. Однако эстонские пограничники заставили россиян закрасить надпись краской, в случае отказа цистерны развернули бы в Россию.

"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

В Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью &quot;русский мир&quot;

Фото: Эстония не пропустила российский поезд с надписью "русский мир" (facebook.com/lounaprefektuur)

Напомним, ранее литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.

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