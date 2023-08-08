RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усложнит наступление ВСУ на Крым. Эксперт оценил проблемы после ударов по Чонгарским мостам

Фото: Чонгарский мост (росСМИ)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко

Атака по Чонгарскому мосту может в будущем привести к проблемам при освобождении Украиной оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что Силы обороны Украины ведут системную работу по срыву вражеской логистики. И в случае выведения из строя Чонгарских мостов, россиянам приходится активнее пользоваться маршрутом через Перекоп.

"И мы видим, что у них возникла серьезная проблема с логистикой и своевременной доставкой боеприпасов. Возросла дистанция, соответственно, доставка занимает больше времени. В то же время на сегодня Крым полностью не отрезан, транспорт едет. С проблемами, с меньшими объемами, но едет", – рассказал он.

Мусиенко считает, что разрушение Чонгарских мостов в будущем усложнит наступление ВСУ на Крым. Однако, скорее всего, они и так будут уничтожены россиянами во время отступления, как это уже было в Херсонской области, когда были взорваны как минимум два автомобильных и два железнодорожных пути через Днепр.

Подробно о ситуации на юге Украины и ситуации в Черном море читайте в материалеРБК-Украина.

Удар по Чонгарскому мосту

29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту произошел 22 июня текущего года. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в украинском Генштабе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧонгарКримВойна России против Украины