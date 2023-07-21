Усложнит финансирование войны. Болгария прекратила аренду "Лукойлом" порта "Росенец"

Депутаты парламента Болгарии сегодня, 21 июля, разорвали договор о концессии российского "Лукойла" на порт "Росенец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " bTV Новостите ".

Отмечается, что парламентарии приняли проект закона о внесении изменений и дополнений в "Закон о контроле за выполнением ограничительных мер в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине".

"Выданные концессии на осуществление деятельности на стратегических объектах, имеющих значение для национальной безопасности, которые затрагивают нефть и нефтепродукты, произведенные из сырой нефти российского происхождения или экспортируемые из России, прекращаются в недельный срок", - говорится в решении.

С поправками на практике прекращается концессия "Лукойла" на порт "Росенец".

Уменьшит возможности РФ финансировать войну

Сторонниками этого предложения являются представители трех партий парламента. Они указывают, что прекращение концессии остановит возможность использования Россией болгарской инфраструктуры для финансирования войны против Украины.

Кроме того, они уточняют, что законопроект реализует санкции, введенные Регламентом ЕС против войны, и концессия порта "Росенец" также подпадает под действие санкций.

Порт "Росенец"

Портовый терминал "Росенец" находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов.

В 2011 году между Болгарией и "Лукойлом" был подписан договор о концессии части портового терминала "Росенец", в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.