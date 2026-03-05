RU

Общество Образование Деньги Изменения

Осложнения погоды в Украине: где сегодня ждать сильный ветер, а где - мокрый и снег

07:00 05.03.2026 Чт
2 мин
Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 марта (Getty Images)

Сегодня, 5 марта, погода в Украине усложнится. В некоторых регионах ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, а местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине

Как рассказали в Укргидрометцентре, сегодня погоду в стране будет определять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается, лишь на востоке и северо-востоке днем прогнозируют небольшой снег и дождь.

Ночью в северных областях, а также в Полтавской и Харьковской областях местами ожидается гололедица на дорогах.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 5 марта в Украине будет тепло, но ветрено.

"Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, укутывайтесь плотнее", - предупредила она.

Температура в течение дня ожидается от +4 до +9 градусов, на юге и западе разогреет +6 до +12 градусов, на северо-востоке холоднее - от +1 до +4 градуса.

Дождь с мокрым снегом вероятен на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине и Луганщине, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

По информации Диденко, ветер с северо-запада также будет сильным.

Температура по области ночью от -4 градусов до +1 градуса, днем 4-9 градусов тепла, в столице ночью 1-3 градуса мороза, днем +4...+6 градусов.

Ранее синоптики Укргидрометцентра дали первую характеристику марта и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

В то же время, пока водоемы остаются коварными, напомним о правилах выживания: что делать, если лед под ногами вдруг треснул.

