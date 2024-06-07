По всей линии фронта продолжаются 16 боестолкновений, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг несколько активизировался. С начала суток состоялось шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три наступательные действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток россияне уже 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки. Восемь атак пока продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили три атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении россияне дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку Роботино. Один бой еще продолжается.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, вчера, 6 июня, за сутки наши воины ликвидировали еще 1080 российских террористов. В общей сложности Россия в войне потеряла уже около 516 тысяч личного состава.

С утренним сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке.