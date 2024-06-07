RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По всей линии фронта продолжаются 16 боестолкновений, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 7 июня, на фронте зафиксировано уже 34 боестолкновения. Враг наиболее активен на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг несколько активизировался. С начала суток состоялось шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. 

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три наступательные действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток россияне уже 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки. Восемь атак пока продолжаются. 

На Кураховском направлении Силы обороны отбили три атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении россияне дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку Роботино. Один бой еще продолжается.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, вчера, 6 июня, за сутки наши воины ликвидировали еще 1080 российских террористов. В общей сложности Россия в войне потеряла уже около 516 тысяч личного состава.

С утренним сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине