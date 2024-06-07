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Ситуация на фронте сегодня 7 июня

Пятница 07 июня 2024 11:36
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Ситуация на фронте сегодня 7 июня Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 7 июня, на фронте состоялось 24 боевых столкновений. Враг 460 раз обстрелял позиции наших воинов и населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне активных действий не проводили.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток зафиксировано 4 боестолкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три атаки вблизи Тернов и Торского. Сейчас продолжается бой рядом с населенным пунктом Терны.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток отражены две попытки врага продвинуться в районе Клищеевки. В частности бой продолжается возле Калиновки.

На Покровском направлении враг один раз попытался штурмовать вблизи Новоалександровки. Еще пять атак продолжаются вблизи Евгеновки, Сокола и Красногоровки.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки успеха не имели.

На Ореховском направлении россияне совершили одну атаку в районе Копани. Потерь позиций не допущено.

"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - добавляет Генштаб.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 6 июня, наши военные уничтожили еще 1080 единиц личного состава России. С начала полномасштабного вторжения террористы потеряли около 516 080 солдат. В частности вчера было уничтожено:

  • 6 танков;
  • 20 боевых бронированных машин;
  • 64 артиллерийские системы и не только.

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Генштаб ВСУ Российская Федерация
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