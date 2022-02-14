Поліція переходить на посилений режим до 19 лютого

Особовий склад Національної поліції України переходить на посилений режим несення служби. У такому режимі правоохоронці перебуватимуть з 14 по 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігоря Клименка.

У цей період поліція збільшить кількість патрулів на вулицях українських міст, розгорне додаткові ситуативні центри, візьме під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування. "Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо", - пояснив Клименко.