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Поліція переходить на посилений режим до 19 лютого

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 17:21
Поліція переходить на посилений режим до 19 лютого Фото: Ігор Клименко, глава Нацполіції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Особовий склад Національної поліції України переходить на посилений режим несення служби. У такому режимі правоохоронці перебуватимуть з 14 по 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіції Ігоря Клименка.

У цей період поліція збільшить кількість патрулів на вулицях українських міст, розгорне додаткові ситуативні центри, візьме під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

"Для чого: щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян. Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо", - пояснив Клименко.

Нагадаємо, до цього міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв, що правоохоронці не допустять захоплення державних будівель. За його словами, будь-який "гіркін" буде негайно знищений.

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