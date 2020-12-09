Посилення карантину у січні: як буде працювати транспорт

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року. Це стосується усіх видів сполучення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.

"Під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", - попередив глава МІУ.

Міністр наголосив, що метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.

Крім того, оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.

Нагадаємо, карантин в Україні посилять 8 січня. Нові обмеження будуть діяти до 24 січня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що КМУ не буде посилювати карантин в Україні до кінця року. Медична система на даний момент витримує.