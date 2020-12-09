Кабмін не буде вводити жорсткий карантин до кінця року

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів не буде посилювати карантин в Україні до кінця року. Медична система на цей час витримує.

Про це на засіданні уряду 9 грудня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні уряд прийме рішення про нових карантинних заходів з наступного року.

"До кінця року залишилося три тижні, і на цей період уряд вирішив не вводити жорсткий карантин. Медична система, за даними Міністерства охорони здоров'я, витримує то кількість хворих, що є на цей час", - сказав Шмигаль.

Також Шмигаль заявив, що жорсткий карантин планують ввести з 8 по 24 січня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський рекомендував уряду не вводити локдаун в грудні.

Також сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. За його словами, в країні зменшилася кількість хворих та випадків госпіталізації.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже на 2 тисячі осіб більше.