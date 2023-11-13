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Усик дерзко забрал чемпионский титул Фьюри без боя: забавное видео

Фото: Александр Усик с собственной коллекцией чемпионских поясов (Н. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион Александр Усик развлек публику на конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC) в столице Узбекистана в шутку над британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fight Hub TV.

36-летний украинский стал одним из гостей форума организации в Ташкенте. Там он получил возможность рассмотреть вблизи чемпионский пояс WBC, принадлежащий "Цыганскому королю".

Усик надел узбекский национальный костюм и вышел на сцену конгресса. "Это мой пояс", – заявил тяжеловес, подняв над головой титул Фьюри, с которым должен встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Затем украинский боксер осторожно положил пояс на стол и мило погладил его.

Ранее инсайдер Майкл Коппинджер назвал новые сроки проведения боя за абсолют. По его словам, украинский с титулами WBA, WBO, IBO, IBF и британец с титулом WBC выйдут в ринг в следующем году. Победитель поединка будет первым за десятилетие абсолютным чемпионом в хевивейте.

 

 

 

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Скорее всего, поединок состоится в феврале 2024 года.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс