Усик задумал сменить дивизион после боя-реванша против Фьюри

Бой-реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

"Я думаю, что, возможно, после реванша я могу опуститься в весе к крузервейту. Вероятно, это мой план. Ведь когда я начинаю тренировочный лагерь, то постоянно ем. Это тяжело для меня. Мне не нравятся эти коктейли, вода, протеин, бананы. Но бананы – это хорошо, я люблю бананы", – рассказал Усик.

Украинец провел в тяжелом дивизионе 5 лет. В 2018-м он стал абсолютным чемпионом крузервейта, одолев россиянина Гассиева. Позже Усик защитил титул от посягательств британца Беллью и сменил тяжелый вес сверхтяжелый.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.