Усик на вершине, падение Дюбуа и что сказал Фьюри: свежий рейтинг хевивейта от The Ring

Цена нокаута для Дюбуа

Понятно, что украинец сохранил за собой титул чемпиона The Ring. А вот сам Дюбуа в обновленном рейтинге потерял две позиции - со второго места опустился на четвертое. Теперь в топе выше него не только Тайсон Фьюри, но и Джозеф Паркер (обладатель временного титула WBO) и Агит Кабайел (временный чемпион WBC).

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион - Александр Усик (Украина)

Тайсон Фьюри (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Агит Кабайел (Германия) Даниэль Дюбуа (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Фабио Уордли (Великобритания) Чжан Чжилей (Китай) Мартин Баколе (ДР Конго) Эфе Аджагба (Нигерия)

Реакция Фьюри

Едва появился новый рейтинг The Ring, как на его результаты в присущем ему стиле отреагировал Тайсон Фьюри.

"Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще №1. Мы все знаем, кто выиграл тот бой", - написал британец в сториз Instagram.