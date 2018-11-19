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Усик повернеться на ринг не раніше травня, - менеджер

Новини » Спорт    19.11.2018 - 09:27
Усик повернеться на ринг не раніше травня, - менеджер
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Клімас поки не називає імен можливих суперників українця

Абсолютний чемпіон світ у важкій вазі Олександр Усик наступний поєдинок може провести в травні. Про це менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів в інтерв'ю ESPN.

"Думаю, Усик збирається перемогти Джошуа, але йому потрібен один або два бої в суперважкій вазі і лише потім буде можлива зустріч з Ентоні. Його бій з Джошуа в квітні виключений. Я не думаю, що ми побачимо Усика на рингу до квітня, швидше за в травні, тому що ми хочемо, щоб у нього був час відпочити", - заявив Клімас.

Він висловив упевненість, що Усик перейде в суперважку вагу, але поки залишається неизвесно, де він проведе наступний бій.

"Ми не хочемо поспішати з рішенням. Нам потрібно поговорити, ми повинні побачити, хто доступний. Деякі люди кажуть, що Андре Уорд може повернутися. Уорд говорив, що хотів зустрітися з Беллью, але Тоні не побив Усика. Чи готовий тепер Уорд повернутися і зустрінеться з українцем? Але, я особисто думаю, що Усику краще підніматися в суперважку вагу і починати нокаутувати цей дивізіон", - зазначив менеджер Усика.

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