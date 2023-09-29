Усик и Фьюри окончательно согласовали бой: названы сроки

Британский и украинский боксеры обнародовали фото, которые свидетельствуют, что они подписали контракт на проведение боя. Он пройдет в Саудовской Аравии.

В то же время источники ESPN сообщили, что бой может состояться 23 декабря или в январе.

При этом у Фьюри на 28 октября запланирован бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он также состоится в Саудовской Аравии.

Согласование боя

Напомним, Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе несколько месяцев.

Британский спортсмен регулярно выдвигал ультиматумы и нестандартные требования для проведения поединка.

Одной из проблем стали гонорары. Фьюри требовал, чтобы у Усика был небольшой процент призовых.