Усик и Фьюри окончательно согласовали бой: названы сроки

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунты Фьюри и Усика и ESPN.
Британский и украинский боксеры обнародовали фото, которые свидетельствуют, что они подписали контракт на проведение боя. Он пройдет в Саудовской Аравии.
В то же время источники ESPN сообщили, что бой может состояться 23 декабря или в январе.
При этом у Фьюри на 28 октября запланирован бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он также состоится в Саудовской Аравии.
Напомним, Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе несколько месяцев.
Британский спортсмен регулярно выдвигал ультиматумы и нестандартные требования для проведения поединка.
Одной из проблем стали гонорары. Фьюри требовал, чтобы у Усика был небольшой процент призовых.
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