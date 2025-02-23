Усик рассказал, с кем хочет драться после победы Паркера

Вечером 22 февраля в аравийском Эр-Рияде состоялся поединок между новозеландцем Паркером и Баколе из ДР Конго. Африканец срочно заменил в поединке британца Даниэля Дюбуа, снявшегося из-за болезни. Паркер победил нокаутом во втором раунде, защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO и стал претендентом на бой с Усиком по линии этой организации. Титул IBF, за который должны были драться Дюбуа и Паркер, остался у британца.

Результат поединка Усика не удивил, он оценил его так:

"У Паркера была подготовка, а у Баколе - почти не было. К тому же, проблемой стал его большой вес: он сделал невозможным хорошее передвижение. Я не знаю, как бы завершился бой, если бы у Баколе был полноценный тренировочный лагерь".

После снятия Дюбуа и победы Паркера ситуация в супертяжелом дивизионе несколько изменилась. Поэтому у украинца спросили, с кем бы он теперь хотел бы провести следующий бой.

"Я хочу следующий бой с Дэниелом Дюбуа, - однозначно ответил Усик, - За звание абсолютного чемпиона".

Он также отметил, что ему не важно где драться с британцем - это может быть Эр-Рияд или Лондон. В частности, Усик готов провести встречу на стадионе "Уэмбли".

Кто претендует на поединки с Усиком?

Кроме Дюбуа - единственного, помимо Усика, чемпиона мира в хэвивейте (версия IBF), на бой с украинцем претендуют еще трое бойцов по линиям организаций, чьими поясами владеет отечественный боксер.

От WBO - это Паркер, как временный чемпион по данной версии.

От WBC - Агит Кабайел из Германии. В рамках того же вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля он нокаутировал китайца Чжан Чжилея в шестом раунде и тоже стал временным чемпионом.

От WBA - болгарин Кубрат Пулев. Он является регулярным чемпионом мира по этой версии.