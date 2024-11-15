Усик разорвал материю и обратился к Фьюри: "Я не оставлю тебя в покое"

Пока боксерский мир ожидает поединка Майка Тайсона с Джейком Полом, Усик напомнил о себе оригинальным обращением к Фьюри. Его послание в соцсетях можно расценить как реакцию на открытие соперником тренировочного лагеря на Мальте.

На видео чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO сначала разрывает прозрачную тонкую материю, а потом говорит в объектив камеры: "Эй, мое алчное пузо! Не бойся! Я не оставлю тебя в покое... Никогда!". Завершается очередной эпизод ментальных войн воздушным поцелуем.

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде выступит еще один украинский боксер – Сергей Богачук, который проведет поединок в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик еще в сентябре приступил к подготовке к реваншу в испанской Валенсии.

Отечественный боксер в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.