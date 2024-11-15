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Усик разорвал материю и обратился к Фьюри: "Я не оставлю тебя в покое"

Валенсия, Пятница 15 ноября 2024 17:04
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Усик разорвал материю и обратился к Фьюри: "Я не оставлю тебя в покое" Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик обратился к своему сопернику Тайсону Фьюри после того, как британец официально приступил к подготовке к реваншу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram отечественного боксера.

Пока боксерский мир ожидает поединка Майка Тайсона с Джейком Полом, Усик напомнил о себе оригинальным обращением к Фьюри. Его послание в соцсетях можно расценить как реакцию на открытие соперником тренировочного лагеря на Мальте.

На видео чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO сначала разрывает прозрачную тонкую материю, а потом говорит в объектив камеры: "Эй, мое алчное пузо! Не бойся! Я не оставлю тебя в покое... Никогда!". Завершается очередной эпизод ментальных войн воздушным поцелуем.

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Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде выступит еще один украинский боксер – Сергей Богачук, который проведет поединок в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик еще в сентябре приступил к подготовке к реваншу в испанской Валенсии.

Отечественный боксер в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.

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