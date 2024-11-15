Усик розірвав матерію та звернувся до Ф'юрі: "Я не залишу тебе в спокої"

Український чемпіон світу з професіонального боксу Олександр Усик звернувся до свого суперника Тайсона Ф'юрі після того, як британець офіційно розпочав підготовку до реваншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram вітчизняного боксера .

Поки боксерський світ очікує на поєдинок Майка Тайсона з Джейком Полом, Усик нагадав про себе оригінальним зверненням до Ф'юрі. Його послання в соцмережах можна розцінити, як реакцію на відкриття суперником тренувального табору на Мальті.

На відео чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO спочатку розриває прозору тонку матерію, а потім говорить в об'єктив камери: "Гей, моє жадібне пузо! Не бійся! Я не залишу тебе в спокої... Ніколи!". Завершується черговий епізод ментальних війн повітряним поцілунком.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді виступить ще один український боксер – Сергій Богачук, який проведе поєдинок у першій середній вазі проти узбека Ісраїла Мадрімова.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик ще у вересні розпочав підготовку до реваншу в іспанській Валенсії.

Вітчизняний боксер у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.