ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик розірвав матерію та звернувся до Ф'юрі: "Я не залишу тебе в спокої"

Валенсія, П'ятниця 15 листопада 2024 17:04
UA EN RU
Усик розірвав матерію та звернувся до Ф'юрі: "Я не залишу тебе в спокої" Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український чемпіон світу з професіонального боксу Олександр Усик звернувся до свого суперника Тайсона Ф'юрі після того, як британець офіційно розпочав підготовку до реваншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram вітчизняного боксера.

Поки боксерський світ очікує на поєдинок Майка Тайсона з Джейком Полом, Усик нагадав про себе оригінальним зверненням до Ф'юрі. Його послання в соцмережах можна розцінити, як реакцію на відкриття суперником тренувального табору на Мальті.

На відео чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO спочатку розриває прозору тонку матерію, а потім говорить в об'єктив камери: "Гей, моє жадібне пузо! Не бійся! Я не залишу тебе в спокої... Ніколи!". Завершується черговий епізод ментальних війн повітряним поцілунком.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді виступить ще один український боксер – Сергій Богачук, який проведе поєдинок у першій середній вазі проти узбека Ісраїла Мадрімова.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик ще у вересні розпочав підготовку до реваншу в іспанській Валенсії.

Вітчизняний боксер у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.

Раніше розповіли де дивитися бій Пол – Тайсон та інші деталі повернення легенди в ринг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
DAILY
Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу