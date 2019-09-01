Усик проведе дебютний бій у надважкій вазі 12 жовтня

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик свій перший бій у суперважкій вазі проведе проти нідерландського боксера Тайрона Спонга 12 жовтня в Чикаго (США). Про це повідомляє SportArena.

Минулої ночі Спонг нокаутом у другому раунді переміг бійця з Еквадору Джейсона Минду.

"Мій наступний бій відбудеться 12 жовтня. Суперник Тайрон Спунг. Спанг? Спунг? Я не знаю. Так, Тайрон Спонг", - зазначив Усик.

В даний час Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні (12 - нокаутом). Як відомо, спочатку дебютним суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам. Вони могли провести поєдинок ще в червні, але українець знявся через травму. Бій перенесли на осінь. Однак Такам підписав контракт з новим промоутером, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що голландський боксер Тайрон Спонг вважається ще одним кандидатом на бій з Олександром Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії.

Відзначимо, що також розглядалися американець Браянт Дженнінгс. У списку була кандидатура росіянина Андрія Федосова, але більше питання про поєдинок з ним не варто.